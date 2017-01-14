Срна отказался от перехода в «Барселону»

Капитан Дарио Срна заявил, что не уйдет из донецкого клуба зимой, несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны».

«Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру». Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением.

Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение.

А что касается «Барселоны», я не буду это комментировать, потому что непрофессионально», – сказал Срна в эифре канала «Футбол 1».

Контракт 34-летнего Срны с «Шахтером» рассчитан до лета 2017 года. Хорват выступает за команду с 2003 года.