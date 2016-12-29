Этим летом клубы АПЛ потратили около 1 миллиарда фунтов на трансферы

За время летнего трансферного окна в 2016 году клубы английской премьер-лиги потратили на переходы игроков около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Sky Sports посчитал общую сумму расходов английских клубов за весь календарный год.

: 174.2 миллиона фунтов.

После назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «Сити» руководство клуба совершило ряд дорогостоящих приобретений. Защитник Джон Стоунз – 50 миллионов фунтов. Лерой Сане – 37 млн. Габриэл Жезус – 27 млн. Илкай Гюндоган – 21 млн. Клаудио Браво – 17 млн. Нолито – 14 млн. Марлос Морено – 4.75 млн. Александр Зинченко – 3.4 млн.

: 149.55 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» установил новый мировой транферный рекорд, заплатив «Ювентусу» за полузащитника Поля Погба около 93 миллионов фунтов. Еще 30 млн «МЮ» потратил на защитника Эрика Байи и 26 – на хавбека Генриха Мхитаряна.

: 122.7 миллионов фунтов.

: 93.1 миллион фунтов.

«Лестер»: 76.78 миллионов фунтов.

В тоже время лидером по объему вырученных денег с продаж игроков в этом году является , который заработал на трансферах 84.4 миллиона фунтов. Наиболее дорогостоящими стали переходы Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас» (32 млн), Джордона Айба в «Борнмут» (15 млн) и Джо Аллена в «Сток» (13 млн).