Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Этим летом клубы АПЛ потратили около 1 миллиарда фунтов на трансферы

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Клаудио Браво Арсенал Лестер Кристиан Бентеке Джо Аллен Генрих Мхитарян Илкай Гюндоган Поль Погба Нолито Джон Стоунз Джордон Айб Александр Зинченко Лерой Сане Эрик Байи Габриэл Жезус

    За время летнего трансферного окна в 2016 году клубы английской премьер-лиги потратили на переходы игроков около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

    Sky Sports посчитал общую сумму расходов английских клубов за весь календарный год.

    «Манчестер Сити»: 174.2 миллиона фунтов.

    После назначения Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера «Сити» руководство клуба совершило ряд дорогостоящих приобретений. Защитник Джон Стоунз – 50 миллионов фунтов. Лерой Сане – 37 млн. Габриэл Жезус – 27 млн. Илкай Гюндоган – 21 млн. Клаудио Браво – 17 млн. Нолито – 14 млн. Марлос Морено – 4.75 млн. Александр Зинченко – 3.4 млн.

     «Манчестер Юнайтед»: 149.55 миллионов фунтов.

    «Манчестер Юнайтед» установил новый мировой транферный рекорд, заплатив «Ювентусу» за полузащитника Поля Погба около 93 миллионов фунтов. Еще 30 млн «МЮ» потратил на защитника Эрика Байи и 26 – на хавбека Генриха Мхитаряна.

     «Челси»: 122.7 миллионов фунтов.

    «Арсенал»: 93.1 миллион фунтов.

    «Лестер»: 76.78 миллионов фунтов.

    В тоже время лидером по объему вырученных денег с продаж игроков в этом году является «Ливерпуль», который заработал на трансферах 84.4 миллиона фунтов. Наиболее дорогостоящими стали переходы Кристиана Бентеке в «Кристал Пэлас» (32 млн),  Джордона Айба в «Борнмут» (15 млн) и Джо Аллена в «Сток» (13 млн).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться