Ромуло перешел во «Фламенго»

объявил о трансфере бывшего полузащитника «Спартака» .

26-летний хавбек вернулся в Бразилию на правах свободного агента, расторгнув контракт с московским клубом.

Детали контракта Ромуло с «Фламенго» не сообщаются.

Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. Он провел 69 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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