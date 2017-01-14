Ромуло перешел во «Фламенго»
«Фламенго» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Спартака» Ромуло.
26-летний хавбек вернулся в Бразилию на правах свободного агента, расторгнув контракт с московским клубом.
Детали контракта Ромуло с «Фламенго» не сообщаются.
Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. Он провел 69 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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Contratação #DePrimeira! Bem-vindo, Rômulo! Novo reforço rubro-negro para a temporada 2017! pic.twitter.com/uMlf8NaE2g— Flamengo (@Flamengo) 13 января 2017 г.
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