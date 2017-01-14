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    Ромуло перешел во «Фламенго»

    Теги Фламенго высшая лига Бразилия трансферы видео Ромуло

    «Фламенго» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Спартака» Ромуло.

    26-летний хавбек вернулся в Бразилию на правах свободного агента, расторгнув контракт с московским клубом.

    Детали контракта Ромуло с «Фламенго» не сообщаются.

    Ромуло выступал за «Спартак» с 2012 года. Он провел 69 матчей и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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