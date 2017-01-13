Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о проблеме зависимости многих российских клубов от бюджетных средств.

- Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.

У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

– Президент говорит о том, что гонорар в миллион рублей в месяц может стать потолком для премьер-лиги. Как относитесь к такой идее?

– Скажу, что для ряда клубов это очень хорошая зарплата. Согласен со словами Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

– Какова средняя зарплата футболиста в лиге?

– Около 800 тысяч – миллиона рублей, — сказал Прядкин.