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    Сергей Прядкин: «Средняя зарплата игроков в РФПЛ около миллиона рублей в месяц»

    Теги Амкар Сергей Прядкин Премьер-лига Россия бизнес Урал

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о проблеме зависимости многих российских клубов от бюджетных средств.

    - Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, – Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус.

    У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» – пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

    – Президент «Урала» говорит о том, что гонорар в миллион рублей в месяц может стать потолком для премьер-лиги. Как относитесь к такой идее?

    – Скажу, что для ряда клубов это очень хорошая зарплата. Согласен со словами Григория Иванова – ведомости действительно порой раздуты.

    – Какова средняя зарплата футболиста в лиге?

    – Около 800 тысяч – миллиона рублей, — сказал Прядкин.

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