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    Пепе отклонил 20-миллионное предложение из Китая и продлит контракт с «Реалом»

    Теги Пепе Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай

    Защитник «Реала» Пепе, который по окончании сезона может стать свободным агентом, заключит новое соглашение с клубом.

    Сообщается, что 33-летний португалец продлит контракт с мадридцами до июня 2018 года с окладом 5 миллионов евро.

    При этом Пепе отклонил предложение одного из китайских клубов, где за два года он мог заработать 20 миллионов.

    Защитник решил остаться в «Реале», чтобы в преддверии ЧМ-2018 быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, тогда как переезд в Китай мог этому помешать.

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