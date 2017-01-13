Пепе отклонил 20-миллионное предложение из Китая и продлит контракт с «Реалом»
Защитник «Реала» Пепе, который по окончании сезона может стать свободным агентом, заключит новое соглашение с клубом.
Сообщается, что 33-летний португалец продлит контракт с мадридцами до июня 2018 года с окладом 5 миллионов евро.
При этом Пепе отклонил предложение одного из китайских клубов, где за два года он мог заработать 20 миллионов.
Защитник решил остаться в «Реале», чтобы в преддверии ЧМ-2018 быть на виду у главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша, тогда как переезд в Китай мог этому помешать.
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