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    Пепе покинет «Реал» летом, им интересуются китайские клубы

    Теги Пепе Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Теллэйс

    «Реал» готов отпустить Пепе по истечении срока контракта ближайшим летом.

    Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, стороны не смогли договориться о продлении договора.

    Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в Мадриде ему предлагали контракт на год.

    Таким образом, уже в январе Пепе имеет право договориться с любым клубом, чтобы летом перебраться туда на правах свободного агента.

    Интерес к нему проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Теллэйс». Оба клуба готовы удвоить его зарплату. Сейчас Пепе получает в Мадриде 5,5 миллиона евро в год.

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