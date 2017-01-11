Пепе покинет «Реал» летом, им интересуются китайские клубы
«Реал» готов отпустить Пепе по истечении срока контракта ближайшим летом.
Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, стороны не смогли договориться о продлении договора.
Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в Мадриде ему предлагали контракт на год.
Таким образом, уже в январе Пепе имеет право договориться с любым клубом, чтобы летом перебраться туда на правах свободного агента.
Интерес к нему проявляют «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Теллэйс». Оба клуба готовы удвоить его зарплату. Сейчас Пепе получает в Мадриде 5,5 миллиона евро в год.
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