Пепе покинет «Реал» летом, им интересуются китайские клубы

«Реал» готов отпустить Пепе по истечении срока контракта ближайшим летом.

Несмотря на хорошие отношения между игроком и клубом, стороны не смогли договориться о продлении договора.

Португалец рассчитывал на новое 2-летнее соглашение, однако в ему предлагали контракт на год.

Таким образом, уже в январе Пепе имеет право договориться с любым клубом, чтобы летом перебраться туда на правах свободного агента.

Интерес к нему проявляют и «Шанхай Теллэйс». Оба клуба готовы удвоить его зарплату. Сейчас Пепе получает в Мадриде 5,5 миллиона евро в год.