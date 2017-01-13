Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3, первая игра – 3:0).

«Я недоволен оскорблениями в адрес . Ему, очевидно, неприятно слышать эти выкрики, ведь он играл за «Севилью». Он там родился и всегда говорил о Севилье только хорошее. Празднуя гол, Серхио не сделал ничего плохого.

Матч получился очень сложным. отлично играла и заслуживала победу. Мы кое в чем недорабатывали, но все же смогли вырвать ничью и заслужили выход в четвертьфинал.

Соперник доставил нам много хлопот и доставит еще в воскресенье перед этими же болельщиками. Пока не знаю, каким будет стартовый состав, но уверен, что нам вновь будет тяжело и мы должны к этому подготовиться», — сказал Зидан.