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    Зинедин Зидан: «Недоволен оскорблениями в адрес Серхио Рамоса»

    Теги Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос примера Испания Кубок Испании Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей» (3:3, первая игра – 3:0).

    «Я недоволен оскорблениями в адрес Рамоса. Ему, очевидно, неприятно слышать эти выкрики, ведь он играл за «Севилью». Он там родился и всегда говорил о Севилье только хорошее. Празднуя гол, Серхио не сделал ничего плохого.

    Матч получился очень сложным. «Севилья» отлично играла и заслуживала победу. Мы кое в чем недорабатывали, но все же смогли вырвать ничью и заслужили выход в четвертьфинал.

    Соперник доставил нам много хлопот и доставит еще в воскресенье перед этими же болельщиками. Пока не знаю, каким будет стартовый состав, но уверен, что нам вновь будет тяжело и мы должны к этому подготовиться», — сказал Зидан.

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