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    «Анжи» готов просмотреть игроков, которые приедут на сбор за свой счет

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи

    Заместитель гендиректора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что «Анжи» находится в активном поиске футболистов.

    «Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды.

    Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — сказал Исаев.

    Согласно официальному сайту «Анжи», сейчас на сборе в Турции занимаются 14 футболистов на контракте, еще 16 – находятся на просмотре.

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