«Анжи» готов просмотреть игроков, которые приедут на сбор за свой счет

Заместитель гендиректора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что «Анжи» находится в активном поиске футболистов.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды.

Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — сказал Исаев.

Согласно официальному сайту «Анжи», сейчас на сборе в Турции занимаются 14 футболистов на контракте, еще 16 – находятся на просмотре.