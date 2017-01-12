Экс-игрок «Рубина» Бенашур рассказал, как Жорже Мендеш заработал 500 тысяч евро на его трансфере

Бывший полузащитник Селим Бенашур во время интервью французскому телеканалу SFR Sport channel рассказал о своем трансфере в «Рубин» и работе агента .

В 2006 году, будучи игроком португальской «Витории», Селим Бенашур получил два предложения – от и «Рубина». Агент Жорже Мендеш сообщил ему, что российский клуб предложил 3-летний контракт, а португальский – только на один год.

После перехода в «Рубин» Бенашур получил телефонный звонок от тогдашнего главного тренера «Спортинга» . Тот спросил, почему Бенашур выбрал Россию. Во время этого разговора футболист узнал, что «Спортинг» на самом деле тоже предлагал 3-летний контракт с зарплатой порядка 25-30 тысяч евро в месяц.

Когда Бенашур спросил у руководства «Рубина», какие бонусы получил Мендеш по итогам этого трансфера, то узнал, что агенту были переведены 500 тысяч евро на счет на Каймановых островах.

В чемпионате России Бенашур провел в составе «Рубина» 23 матча и забил 3 гола.