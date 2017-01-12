Жиров подписал контракт с «Краснодаром», но остаток сезона проведет в «Анжи»
Защитник Александр Жиров подписал контракт с «Краснодаром», после чего перешел в «Анжи» на правах аренды до конца сезона-2016/17.
Контракт 25-летнего Жирова с краснодарским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее игрок расторг контракт с «Томью».
В составе «Анжи» Александр Жиров выступал в прошлом сезоне чемпионата России. Игрок в ближайшее время присоединится к махачкалинскому клубу на сборе в Турции.
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