Эззатоллахи близок к переходу из «Ростова» в «Гамбург»
Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи может стать игроком «Гамбурга».
По данным иранского сайта Varzesh3, стороны уже практически согласовали условия перехода.
Хавбеком также интересовался «Сток Сити». Однако футболист намерен перейти в клуб, в котором ранее проявили себя другие иранцы. На переговоры положительно повлиял бывший полузащитник «Гамбурга» Мехди Махдавикия.
Ранее сообщалось, что Эззатоллахи заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом».
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