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    Эззатоллахи близок к переходу из «Ростова» в «Гамбург»

    Теги Гамбург Мехди Махдавикия Ростов Премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Сток Сити Сеид Эззатоллахи

    Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи может стать игроком «Гамбурга».

    По данным иранского сайта Varzesh3, стороны уже практически согласовали условия перехода.

    Хавбеком также интересовался «Сток Сити». Однако футболист намерен перейти в клуб, в котором ранее проявили себя другие иранцы. На переговоры положительно повлиял бывший полузащитник «Гамбурга» Мехди Махдавикия.

    Ранее сообщалось, что Эззатоллахи заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом».

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