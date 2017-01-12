Эззатоллахи близок к переходу из «Ростова» в «Гамбург»

Полузащитник Сеид Эззатоллахи может стать игроком «Гамбурга».

По данным иранского сайта Varzesh3, стороны уже практически согласовали условия перехода.

Хавбеком также интересовался «Сток Сити». Однако футболист намерен перейти в клуб, в котором ранее проявили себя другие иранцы. На переговоры положительно повлиял бывший полузащитник «Гамбурга» Мехди Махдавикия.

Ранее сообщалось, что Эззатоллахи заключил новый долгосрочный контракт с «Ростовом».