Главный тренер Жозе Моуринью рассказал о стратегии клуба на два ближайших трансферных окна.

«Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение.

Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали.

Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – сказал Моуринью в эфире Sport TV.

Главные зимние трансферы, которые уже состоялись