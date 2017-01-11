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    Жозе Моуринью: «Зимой мы будем только продавать, а летом атакуем трансферный рынок»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия возможные трансферы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о стратегии клуба на два ближайших трансферных окна.

    «Думаю, этой зимой мы будем только продавать, а не покупать, это мое ощущение.

    Мы накопим деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом, как уже делали.

    Прошлым летом мы приобрели четверых игроков топ-уровня, зная, что они помогут нам», – сказал Моуринью в эфире Sport TV.

    Главные зимние трансферы, которые уже состоялись

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