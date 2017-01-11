Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» против «Реал Сосьедада», «Барселона» примет «Атлетик» и другие матчи

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Атлетико Атлетик Реал Сосьедад Кубок Испании результаты Алавес Лас-Пальмас Эйбар Кордоба Алькоркон

    В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» дома уступил «Лас-Пальмасу» (2:3), «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».

    Кубок Испании

    1/8 финала

    Ответные матчи

    Алавес – Депортиво
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Кордоба – Алькоркон
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Нуэво Арканхель»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Атлетик
    Дата проведения
    11 января, 23.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Эйбар – Осасуна
    Дата проведения
    12 января, 21.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Валенсия
    Дата проведения
    12 января, 21.00, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Реал Мадрид
    Дата проведения
    12 января, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Лас-Пальмас 2:3 (0:0, 2:3)
    Дата проведения
    10 января, 23.15, «Висенте Кальдерон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 49 Гризманн, 1:1 – 57 Ливая, 2:1 – 61 Корреа, 2:2 – 89 Ливая, 2:3 – 90 Гарсия.
    АтлетикоМойя, Люка Эрнандес (Габи, 46), Хименес, Врсалько, Хуанфран, Сауль, Гайтан, Гризманн (Торрес, 64), Коке, Корреа (Баре, 79), Годин.
    Лас-ПальмасЛисоаин, Гарсия Сантана, Элдер Лопеш, Артилес, Маседо (Лемос, 61), Момо (Виера, 72), Кастельяно, Домингес, Гарсия, Ливая, Сантана (Монторо, 25).
    Предупреждения:
    Корреа (35), Люка Эрнандес (45), Момо (50), Габи (69).

    Примечание: время начала матчей – московское.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться