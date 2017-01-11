Кубок Испании. 1/8 финала. «Вильярреал» против «Реал Сосьедада», «Барселона» примет «Атлетик» и другие матчи
В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» дома уступил «Лас-Пальмасу» (2:3), «Барселона» сыграет с «Атлетиком», «Севилья» встретится с «Реалом».
Кубок Испании
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Нуэво Арканхель»
- Дата проведения
- 11 января, 23.15, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 12 января, 21.00, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 12 января, 21.00, «Балайдос»
- Дата проведения
- 12 января, 23.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 10 января, 23.15, «Висенте Кальдерон»
-
Атлетико –
Мойя, Люка Эрнандес (Габи, 46), Хименес, Врсалько, Хуанфран, Сауль, Гайтан, Гризманн (Торрес, 64), Коке, Корреа (Баре, 79), Годин.
-
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Гарсия Сантана, Элдер Лопеш, Артилес, Маседо (Лемос, 61), Момо (Виера, 72), Кастельяно, Домингес, Гарсия, Ливая, Сантана (Монторо, 25).
- Предупреждения:
- Корреа (35), Люка Эрнандес (45), Момо (50), Габи (69).
Примечание: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.