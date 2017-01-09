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    Агент: «Ищем для Хенти новый клуб. Если нет шансов играть в «Локомотиве», то зачем оставаться?»

    Теги Локомотив Премьер-лига Россия возможные трансферы Эзекиль Хенти

    Агент Стивен Макинва, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, рассказал о будущем своего клиента в составе московского клуба.

    «Сейчас мы подыскиваем Хенти клуб, смотрим на предложения, которые у нас есть. В ближайшее время примем решение, что делать дальше. Хенти не едет на сборы с «Локомотивом», поскольку шансы для него играть за этот клуб оставляют желать лучшего.

    Мы приняли такое решение и надеемся, что все сложится положительно и получится найти игровую практику.

    Я не говорю о том, что Хенти хочет покинуть клуб, но он отдает себе отчет, что играть важнее, а играть в «Локомотиве» он, скорее всего, не будет. Если нет шансов, то зачем оставаться?

    Из России предложений нет, но есть варианты развития карьеры в нескольких европейских чемпионатах», — сказал агент футболиста.

    Хенти перешел в «Локомотив» в феврале 2016 года и провел за красно-зеленых 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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