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    Александр Рязанцев: «Если не будет должного доверия, буду думать над уходом из «Зенита»

    Теги Зенит Александр Рязанцев Премьер-лига Россия возможные трансферы Мирча Луческу

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о своем будущем.

    - У вас была травма осенью?

    - Да, была травма и операция в сентябре, из-за этого первая часть сезона получилась скомканной.

    - Вы мало играете у Луческу, нет идей покинуть «Зенит»?

    - Народу в команде очень много. Если не будет должного доверия, то буду думать над уходом из «Зенита»

    - Поехали бы в Китай на фоне последних событий?

    – Нет, – сказал Рязанцев.

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