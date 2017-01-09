Александр Рязанцев: «Если не будет должного доверия, буду думать над уходом из «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился мнением о своем будущем.
- У вас была травма осенью?
- Да, была травма и операция в сентябре, из-за этого первая часть сезона получилась скомканной.
- Вы мало играете у Луческу, нет идей покинуть «Зенит»?
- Народу в команде очень много. Если не будет должного доверия, то буду думать над уходом из «Зенита»
- Поехали бы в Китай на фоне последних событий?
– Нет, – сказал Рязанцев.
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