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    Четыре клуба из Китая интересуются защитником «Енисея» Кичиным

    Теги возможные трансферы ФНЛ Енисей высшая лига Китай Шаньдун Лунэн Чунцин Лифань Ляонин Хувинь Валерий Кичин Хэбэй Чайна Форчун

    Защитник «Енисея» и капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин в зимнее трансферное окно может перебраться в Китай.

    «Валерием Кичиным интересуются сразу 4 клуба из Китая: «Хэбэй Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», «Шаньдун Лунэн» и «Ляонин Хувинь».

    Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт. В Китае он не будет считаться легионером», – сообщил источник из окружения футболиста.

    В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 10 матчах «Енисея», забив 1 гол с пенальти. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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