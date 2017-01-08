Четыре клуба из Китая интересуются защитником «Енисея» Кичиным

Защитник и капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин в зимнее трансферное окно может перебраться в Китай.

«Валерием Кичиным интересуются сразу 4 клуба из Китая: «Хэбэй Чайна Форчун», «Чунцин Лифань», и «Ляонин Хувинь».

Интерес китайцев к Валерию подогревается тем, что у него есть азиатский паспорт. В Китае он не будет считаться легионером», – сообщил источник из окружения футболиста.

В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 10 матчах «Енисея», забив 1 гол с пенальти. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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