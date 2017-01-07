Зинедин Зидан: «Рядом с Роналду стояли те, кто получил один или два «Золотых мяча», а у Криштиану уже четыре»
Тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии по окончании игры с «Гранадой» (5:0).
«Это наш лучший период с того момента, как я стал тренером. Важно побеждать, но также важно выигрывать в определенном стиле. Все мы – футболисты, тренерский штаб и болельщики – сейчас наслаждаемся «Реалом», и это главное.
Я очень рад за Роналду. На торжественной церемонии рядом с ним стояли те, кто получил один или два «Золотых мяча», а у Криштиану их уже четыре!
Мы сыграли очень хорошо. Я доволен, ведь команда сумела в очередной раз победить. Нелегко повторить то, что делают эти игроки.
Все становится проще, когда забиваешь ранний гол. Несмотря на преимущество в счете, мы работали до последней минуты, с уважением относясь к сопернику.
Один или два футболиста могут решить исход игры, но наши достижения – заслуга всей команды. Впереди много матчей, и я, конечно, буду прибегать к ротации», – сказал француз.
Перед началом матча состоялось чествование нападающего Криштиану Роналду как обладателя «Золотого мяча». В церемонии приняли участие бывшие футболисты «Реала», которые в свое время получали эту награду. На поле вышли Раймон Копа, Майкл Оуэн, Луиш Фигу, Роналдо и Зинедин Зидан.
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