Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию, по которой дортмундская заинтересована в нападающем Федоре Смолове.

«Мы не намерены продавать своих лидеров. Обычная забава межсезонья – комментировать слухи о переходе футболистов – не для нас.

Нас удивляет, когда многие футбольные специалисты и болельщики хотят, чтобы лучшие российские футболисты уехали за границу. Считаем, что наш чемпионат должен становиться сильнее, поэтому не хотим продавать своих лидеров ни за какие деньги.

Конечно, мы не можем не учитывать мнения спортсменов. Но у них есть действующие контракты, и они должны их исполнять», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб может заплатить за футболиста 10 миллионов евро.