Уэйн Руни: «Я не мог представить, что сравняюсь с сэром Бобби»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал комментарии после победы над «Редингом» (4:0).
Футболист забил 249-й гол в играх за манкунианскую команду и догнал форварда Бобби Чарльтона, с которым теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
«Это повод для гордости. Сделать такое в столь значимом клубе, как «Манчестер Юнайтед»… Для меня это огромная честь и веский повод для гордости.
Я не мог представить, что такое случится. Настолько далеко не загадываешь. Но я уже давно в «Манчестер Юнайтед», клуб стал огромной частью моей жизни. Оказаться на одном уровне с сэром Бобби – это честь.
Рекорды хочется обновлять перед своими болельщиками. У нас впереди два домашних матча. Надеюсь, я смогу сделать следующий шаг в одном из них», – сказал англичанин.
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