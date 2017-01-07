Нападающий Уэйн Руни дал комментарии после победы над «Редингом» (4:0).

Футболист забил 249-й гол в играх за манкунианскую команду и догнал форварда , с которым теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

«Это повод для гордости. Сделать такое в столь значимом клубе, как «Манчестер Юнайтед»… Для меня это огромная честь и веский повод для гордости.

Я не мог представить, что такое случится. Настолько далеко не загадываешь. Но я уже давно в «Манчестер Юнайтед», клуб стал огромной частью моей жизни. Оказаться на одном уровне с сэром Бобби – это честь.

Рекорды хочется обновлять перед своими болельщиками. У нас впереди два домашних матча. Надеюсь, я смогу сделать следующий шаг в одном из них», – сказал англичанин.