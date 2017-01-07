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    Уэйн Руни: «Я не мог представить, что сравняюсь с сэром Бобби»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Рединг премьер-лига Англия Кубок Англии Бобби Чарльтон

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни дал комментарии после победы над «Редингом» (4:0).

    Футболист забил 249-й гол в играх за манкунианскую команду и догнал форварда Бобби Чарльтона, с которым теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    «Это повод для гордости. Сделать такое в столь значимом клубе, как «Манчестер Юнайтед»… Для меня это огромная честь и веский повод для гордости.

    Я не мог представить, что такое случится. Настолько далеко не загадываешь. Но я уже давно в «Манчестер Юнайтед», клуб стал огромной частью моей жизни. Оказаться на одном уровне с сэром Бобби – это честь.

    Рекорды хочется обновлять перед своими болельщиками. У нас впереди два домашних матча. Надеюсь, я смогу сделать следующий шаг в одном из них», – сказал англичанин.

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