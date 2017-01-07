Главный тренер Жозе Моуринью заявил, что по-прежнему рассчитывает на полузащитника .

«Швайнштайгер может начать матч с «Редингом» с первых минут, а может остаться на скамейке. Мы держим его в уме — думаю, это лучший способ описать нынешнюю ситуацию.

В течении многих месяцев мы его не рассматривали. Затем мы приняли решение вернуть его в состав, но какое-то время он был не готов к конкуренции. С тех пор он работал очень хорошо, не получал травм, только приболел на прошлой неделе. Сейчас с ним все в порядке, он хорошо выглядит на тренировках.

Опять же, я считаю свой подход правильным с человеческой точки зрения. Если игрок не играет, я не могу его удерживать от перехода в другую команду. Бастиан сыграл за нас несколько минут против «Вест Хэма» и все, но он хочет остаться, и он останется.

Он в заявке на завтра. Он был в заявке на матч с «Кристал Пэлас», «Мидлсбро». Он ждет своего шанса, чтобы сыграть. Январь — хороший месяц для этого, учитывая количество матчей», – сказал Моуринью.