«Спартак» хочет приобрести хавбека албанской «Тираны» Ндокита
«Спартак» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Тираны» Мервею Ндокиту.
Сообщается, что 18-летний игрок, умеющий сыграть в центре и слева в полузащите, привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля.
«Спартак» рассматривает конголезца в качестве альтернативы Жано Ананидзе.
Нынешний сезон для Ндокита стал дебютным в Европе. В 15 матчах чемпионата Албании он забил 4 мяча.
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