«Спартак» хочет приобрести хавбека албанской «Тираны» Ндокита

проявляет интерес к молодому полузащитнику «Тираны» Мервею Ндокиту.

Сообщается, что 18-летний игрок, умеющий сыграть в центре и слева в полузащите, привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля.

«Спартак» рассматривает конголезца в качестве альтернативы .

Нынешний сезон для Ндокита стал дебютным в Европе. В 15 матчах чемпионата Албании он забил 4 мяча.