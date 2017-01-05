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    «Спартак» хочет приобрести хавбека албанской «Тираны» Ндокита

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Тирана высшая лига Албания Жано Ананидзе Мервей Ндокит

    «Спартак» проявляет интерес к молодому полузащитнику «Тираны» Мервею Ндокиту.

    Сообщается, что 18-летний игрок, умеющий сыграть в центре и слева в полузащите, привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля.

    «Спартак» рассматривает конголезца в качестве альтернативы Жано Ананидзе.

    Нынешний сезон для Ндокита стал дебютным в Европе. В 15 матчах чемпионата Албании он забил 4 мяча.

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