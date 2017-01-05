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    Луис Адриано в «Спартаке», Смолов в «Ливерпуле», Санчес в «ПСЖ» и все другие слухи и новости – в приложении «Трансферы»

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    Период дозаявок в самом разгаре. Следите за всеми трансферными слухами, официальными комментариями представителей клубов, инсайдами, мнениями экспертов, фото новичков в одном приложении – «Трансферы» от Sports.ru

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    С приложением «Трансферы» вы получаете:

    – Свежие трансферные новости и слухи о клубах и игроках со всего мира

    – Интервью игроков, мнения экспертов и инсайдеров

    – Фотогалереи новичков

    – Эксклюзивные трансферные блоги и материалы

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

     

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