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    «Боруссия» Д: «Шанхай Теллэйс» не предлагали нам 150 миллионов евро за Обамеянга»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия высшая лига Китай Пьер-Эмерик Обамеянг Шанхай Теллэйс

    Пресс-атташе дортмундской «Боруссии» Саша Флигге опроверг информацию о том, что китайский клуб «Шанхай Теллэйс» предложил за форварда Пьер-Эмерика Обамеянга 150 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере 41 миллиона.

    «Дортмундская «Боруссия» не получала соответствующего предложения, а гипотетическими вещами мы не занимаемся», – сказал Флигге.

    В текущем сезоне 27-летний габонец забил за немецкий клуб 20 голов в 22 матчах во всех турнирах.

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