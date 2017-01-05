Пресс-атташе дортмундской «Боруссии» Саша Флигге опроверг информацию о том, что китайский клуб «Шанхай Теллэйс» предложил за форварда 150 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере 41 миллиона.

«Дортмундская «Боруссия» не получала соответствующего предложения, а гипотетическими вещами мы не занимаемся», – сказал Флигге.

В текущем сезоне 27-летний габонец забил за немецкий клуб 20 голов в 22 матчах во всех турнирах.