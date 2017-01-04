Защитник Иван Новосельцев рассказал, почему во время отпуска поехал тренироваться во Францию.

– В отпуске я всегда стараюсь поддерживать игровую форму. Мы снимаем площадку и играем с друзьями в футбол. Я бегаю, хожу заниматься на турники и брусья. В этом году моя жена (Катерина Кейру – примечание Sports.ru) спросила: «Есть ли в футболе практика индивидуальных тренировок за границей в тех странах, где лучшие школы?». Потому что в баскетболе это распространенное явление. Я ответил, что не слышал о таком. Мы стали узнавать, делал ли кто-то из футболистов что-то подобное. Оказалось, что никто из российских игроков не прибегал к такой практике. По крайней мере, нам не удалось ничего узнать об этом. Катя помогла мне найти тренера, мы решили поехать. Тренировки были во Франции.

– Самые сложные условия, в которых вы тренировались на отдыхе?

– Сложных условий не было. Весь тренировочный процесс был подстроен под меня. Время начала тренировок и их интенсивность были расписаны тренером, но мы могли их корректировать, увеличивать или снижать интенсивность, добавлять еще одну тренировку.

– Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?

– Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься. Отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею.

– сказал, что вы всегда много работали. Самая продолжительная или напряженная тренировка в вашей жизни?

– Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь. Хочу добавить, что важно и нужно ехать к определенному тренеру, который целенаправленно занимается индивидуальным тренингом, проводит глубокий анализ игрока и действительно понимает, над чем надо работать, чтобы повысить его уровень, – ответил футболист.