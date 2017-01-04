Озил уже неделю провел в постельном режиме

Хавбек Месут Озил из-за болезни провел уже неделю в постельном режиме.

«Я с неделю не видел Озила. Поэтому решение не включать его в состав далось легко.

Месут по-прежнему в постельном режиме. Он не может играть и, думаю, не будет готов к следующему матчу, поскольку ничего не делал уже неделю», – сказал тренер перед встречей с «Борнмутом» (3:3).

«Арсенал» проведет следующий матч в субботу. Лондонская команда сыграет с «Престоном» в Кубке Англии.