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    Озил уже неделю провел в постельном режиме

    Теги Месут Озил Арсен Венгер премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал травмы

    Хавбек «Арсенала» Месут Озил из-за болезни провел уже неделю в постельном режиме.

    «Я с неделю не видел Озила. Поэтому решение не включать его в состав далось легко.

    Месут по-прежнему в постельном режиме. Он не может играть и, думаю, не будет готов к следующему матчу, поскольку ничего не делал уже неделю», – сказал тренер Арсен Венгер перед встречей с «Борнмутом» (3:3).

    «Арсенал» проведет следующий матч в субботу. Лондонская команда сыграет с «Престоном» в Кубке Англии.

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