Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Яя Туре: «Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Чемпионат не окончен»

    Теги Яя Туре Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы

    Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре дал понять, что не намерен менять команду в январе.

    «Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Мое будущее лежит здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен.

    Мы с парнями всегда сосредоточены. Это главное. Я футболист и принадлежу игровому полю.

    Ситуация сложная. «Челси» в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца, доставить им проблемы», – сказал полузащитник.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться