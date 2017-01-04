Яя Туре: «Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Чемпионат не окончен»
Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре дал понять, что не намерен менять команду в январе.
«Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Мое будущее лежит здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен.
Мы с парнями всегда сосредоточены. Это главное. Я футболист и принадлежу игровому полю.
Ситуация сложная. «Челси» в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца, доставить им проблемы», – сказал полузащитник.
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