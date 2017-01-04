Хавбек Яя Туре дал понять, что не намерен менять команду в январе.

«Я сосредоточен на «Манчестер Сити». Мое будущее лежит здесь, потому что чемпионат на данный момент не окончен.

Мы с парнями всегда сосредоточены. Это главное. Я футболист и принадлежу игровому полю.

Ситуация сложная. в хорошей форме. Но мы собираемся бороться до конца, доставить им проблемы», – сказал полузащитник.