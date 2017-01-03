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    Нобель Арустамян: «Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик»

    Теги высшая лига Шотландия Селтик Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Нобель Арустамян Эбуэ Куасси

    Телекомментатор Нобель Арусмамян сообщил, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в «Селтике».

    «Эбуэ Куасси из «Краснодара» переходит в «Селтик» за чуть более чем 3 млн евро. При это Краснодар сохраняет 15% от трансфера игрока», — написал Арустамян в твиттере.

    В текущем сезоне ивуарийский футболист провел в премьер-лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной Академии Symbiose Foot D Abobo. Он перешел в «Краснодар» в декабре 2015 года.

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