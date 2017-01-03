Антуан Гризманн: «Не спрашивайте о моем будущем. У Месси не спрашивают, где он будет играть в следующем году»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отказался комментировать слухи о возможном интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Я очень счастлив в «Атлетико», я очень горд играть для этих болельщиков, с этими игроками и с этим тренером. Я хочу попробовать и вернуть доверие и то внимание, что люди в «Атлетико» всегда демонстрировали мне.
Не спрашивайте меня о моем будущем, мне не нравятся такие вопросы. У таких футболистов, как Криштиану, Месси или Бэйл, не спрашивают, где они собираются играть в следующем году.
Вот почему я не люблю, когда они спрашивают меня об этом. Лично я счастлив в «Атлетико» и получаю тут удовольствие. Не спрашивайте меня больше о будущем», — сказал Гризманн.
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