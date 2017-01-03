Нападающий Антуан Гризманн отказался комментировать слухи о возможном интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я очень счастлив в «Атлетико», я очень горд играть для этих болельщиков, с этими игроками и с этим тренером. Я хочу попробовать и вернуть доверие и то внимание, что люди в «Атлетико» всегда демонстрировали мне.

Не спрашивайте меня о моем будущем, мне не нравятся такие вопросы. У таких футболистов, как Криштиану, Месси или Бэйл, не спрашивают, где они собираются играть в следующем году.

Вот почему я не люблю, когда они спрашивают меня об этом. Лично я счастлив в «Атлетико» и получаю тут удовольствие. Не спрашивайте меня больше о будущем», — сказал Гризманн.