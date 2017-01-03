Болельщики признали Буффона лучшим игроком сборной Италии по итогам года

Вратарь Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком сборной Италии по итогам прошлого года.

Лауреат набрал 37 процентов голосов болельщиков. Второе место занял нападающий Андреа Белотти с 27 процентами, третье – защитник с 19.

Как победитель вратарь получит специальную награду – «Лазурный мяч». Приз будет вручен футболисту, когда национальная команда впервые соберется в наступившем году.