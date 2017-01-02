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    Юрген Клопп: «Даже не знаю, что говорить о нашей сегодняшней игре»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Сандерленд

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:2).

    «У меня нет объяснений произошедшему, не могу понять, что я увидел, моя команда боролась, но не знаю, могла ли она выиграть.

    Я сказал своим футболистам, что если кто-то не хочет играть, я больше не буду об этом говорить, но, благо, никто не откликнулся.

    Что касается показанной нами сегодня игры, я даже не знаю, что о ней говорить.

    Второй пенальти? В эпизоде со штрафным перед назначением 11-метрового нарушения не было. Нам не хватило немного удачи, но «Сандерленд» отчаянно сражался и, наверное, заслужил ничью», – сказал Клопп.

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