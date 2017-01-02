Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал ничейный исход матча 20-го тура АПЛ против (2:2).

«У меня нет объяснений произошедшему, не могу понять, что я увидел, моя команда боролась, но не знаю, могла ли она выиграть.

Я сказал своим футболистам, что если кто-то не хочет играть, я больше не буду об этом говорить, но, благо, никто не откликнулся.

Что касается показанной нами сегодня игры, я даже не знаю, что о ней говорить.

Второй пенальти? В эпизоде со штрафным перед назначением 11-метрового нарушения не было. Нам не хватило немного удачи, но «Сандерленд» отчаянно сражался и, наверное, заслужил ничью», – сказал Клопп.