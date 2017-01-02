Полоз может перейти в «Трабзонспор»
Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз может продолжить карьеру в Турции.
По информации издания Yeni Akit, Марко Кирдемир, агент полузащитника Полоза, предложил президенту «Трабзонспора» Мухаррему Усте подписать россиянина. Главному тренеру Эрсуну Яналу нравится игра 25-летнего Полоза.
У Полоза летом 2017 года истекает контракт с «Ростовом», и «Трабзонспор» может попытаться подписать его летом.
Отмечается, что президент «Трабзонспора» решил отказаться от трансфера полузащитника «Спартака» Ивелина Попова после того, как побывал в Москве на переговорах с российским клубом и представителями болгарина.
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