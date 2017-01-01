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    Жозе Моуринью: «Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Севилья примера Испания возможные трансферы Мино Райола Генрих Мхитарян Антони Марсьяль

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о нападающем Антони Марсьяле, забившем гол в игре с «Мидлсбро» (2:1).

    «У Марсьяля есть потрясающие условия, чтобы стать топовым футболистом. Он играл, создавал и забил. Он боролся. Он был очень здорово настроен. Я знаю, что Антони – талант топового уровня.

    Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента. Он должен каждый день слушать меня на тренировках. Это касается и всех разборов, которые я делаю, чтобы он стал лучше.

    В случае с Мхитаряном процесс развивался едва ли не каждый день. Его агент звонил мне и говорил: «Мхитарян с тобой будет лучшим игроком, давай продолжай».

    В случае с Антони я каждый день читаю что-то в газетах: «Марсьяль собирается в «Севилью», «Марсьяль уходит в аренду», «Марсьяль недоволен». Он должен слушать меня», – сказал португалец.

    Ранее Филипп Ламболи, агент нападающего, заявил, что изучает предложение «Севильи».

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