Виталий Мутко: «Чрезмерные затраты на подготовку к ЧМ-2018? Эти вложения – развитие 11 городов России»
Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко поделился мнением о проделанной в 2016 году работе по подготовке страны к ЧМ-2018.
«В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах.
Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно.
Надо понимать, что эти вложения – это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира.
Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру – и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.
Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов.
В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка Конфедераций, начали набор волонтеров.
В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка Конфедераций – в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира.
В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище.
Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры – завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты.
Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская», – сказал Мутко.
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