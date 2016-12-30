Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко поделился мнением о проделанной в 2016 году работе по подготовке страны к .

«В 2016 году была проведена огромная работа по подготовке к чемпионату мира, в частности в регионах.

Я читаю различные опросы общественного мнения, и некоторые из них говорят, что у нас чрезмерные затраты на подготовку, что деньги расходуются неэффективно.

Надо понимать, что эти вложения – это прежде всего развитие 11 городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018, и 20 городов, которые так или иначе будут вовлечены в организацию турнира.

Мы строим и реконструируем 13 аэропортов, 12 стадионов, сотни тренировочных полей, вкладываем деньги в инфраструктуру – и все это останется в нашем пользовании после чемпионата мира.

Проделана колоссальная работа. Нельзя сказать, что есть какие-то критические проблемы. Подготовка идет под контролем президента, контролирующих органов.

В 2016 году мы выбрали талисман, провели жеребьевку Кубка Конфедераций, начали набор волонтеров.

В следующем году ключевым направлением будет проведение Кубка Конфедераций – в России сыграют лучшие сборные своих континентов. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи увидят лучшие команды мира.

В первой половине года все усилия будут направлены на этот проект. А в декабре Москва примет жеребьевку финальной стадии чемпионата мира, это будет настоящее зрелище.

Разумеется, продолжим строительство инфраструктуры – завершим около 180 объектов. Это дорожные развязки, гостиницы, больницы, аэропорты.

Конечно же, и стадионы. Работа нам всем предстоит гигантская», – сказал Мутко.