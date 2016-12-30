Новичок Ибрагим Цаллагов рассказал о своем переходе в петербургский клуб.

– Я долго к этому шел, много работал, потратил немало сил. Хорошо, что так в итоге получилось. Рад этому.

– Своей «родной» позицией вы считаете место «опорника». Веркаутерен ставил вас на фланги, Скрипченко вернул в середину поля. Как вы думаете, где вас видят в «Зените»?

– Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Как вы сами заметили, я довольно универсален. Главное – помогать команде.

– С Луческу уже общались?

– Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать.

– И все-таки, с кем придется конкурировать для себя, наверняка, уже прикинули?

– Не думал об этом. Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь – товарищи по команде.

Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции – посмотрим. Как говорится на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный.

– Уже знаете, какой возьмете в «Зените» номер?

– Хотел бы 15-й. Но если он занят – ничего страшного. Выберу другой свободный (15-й номер сейчас у Павла Могилевца – прим. Sports.ru).

– Погоня за «Спартаком», Лига Европы – вторая половина сезона заиграет теперь для вас другими красками?

– Наверное. Я, правда, в такой ситуации еще не был никогда. Но могу сказать, что тренироваться буду как и раньше – отдавая все силы, – сказал Цаллагов.