Ибрагим Цаллагов: «На поле нет авторитетов. Играть в «Зените» будет более достойный»
Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал о своем переходе в петербургский клуб.
– Я долго к этому шел, много работал, потратил немало сил. Хорошо, что так в итоге получилось. Рад этому.
– Своей «родной» позицией вы считаете место «опорника». Веркаутерен ставил вас на фланги, Скрипченко вернул в середину поля. Как вы думаете, где вас видят в «Зените»?
– Где на взгляд главного тренера буду приносить больше пользы, там и буду играть. Как вы сами заметили, я довольно универсален. Главное – помогать команде.
– С Луческу уже общались?
– Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать.
– И все-таки, с кем придется конкурировать для себя, наверняка, уже прикинули?
– Не думал об этом. Я знаю, что готов к здоровому соперничеству. И потом, даже твои конкуренты, это в первую очередь – товарищи по команде.
Во всяком случае, я привык относиться к ребятам именно так. А как там сложится в плане конкуренции – посмотрим. Как говорится на футбольном поле нет авторитетов. А играть будет более достойный.
– Уже знаете, какой возьмете в «Зените» номер?
– Хотел бы 15-й. Но если он занят – ничего страшного. Выберу другой свободный (15-й номер сейчас у Павла Могилевца – прим. Sports.ru).
– Погоня за «Спартаком», Лига Европы – вторая половина сезона заиграет теперь для вас другими красками?
– Наверное. Я, правда, в такой ситуации еще не был никогда. Но могу сказать, что тренироваться буду как и раньше – отдавая все силы, – сказал Цаллагов.
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