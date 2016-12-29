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    Алексей Сорокин: «Россия выполнила взятые обязательства, сдав «Крестовский» в декабре»

    Теги ЧМ-2018 Алексей Сорокин Крестовский Кубок конфедераций

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал комментарии касательно стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    «Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона. Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.

    Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее», – сказал функционер.

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