Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин дал комментарии касательно стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Сегодня было получено разрешение о вводе в эксплуатацию стадиона. Можно сказать точно, что взятые на себя обязательства российская сторона выполнила, сдав стадион в декабре. Строительная готовность достигнута на исходе года, и дальше можно заниматься приспособлением стадиона к нуждам ФИФА.

Уже в январе оргкомитет будет проводить определенные работы по подготовке арены к Кубку конфедераций и чемпионату мира, какие-то работы уже будут выполняться. В частности, много работ, связанных с бродкастингом. Объем инженерных работ большой, требования серьезные. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира одновременно действует более 30 камер, есть повышенные требования к формату вещания и так далее. Расширение зоны СМИ и так далее», – сказал функционер.