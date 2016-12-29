Бывший защитник конголезец Жерар Мукунку подтвердил информацию о пристрастии экс-главного тренера команды к алкоголю.

– Ни для кого не секрет, что в те времена Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?

— Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.

— Вас это не раздражало?

— А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.

— Водка?

— Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.

— А футболисты «Спартака» выпивали?

— Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча, – сказал Мукунку.