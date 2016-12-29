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    Жерар Мукунку: «Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Олег Романцев Жерар Мукунку

    Бывший защитник «Спартака» конголезец Жерар Мукунку подтвердил информацию о пристрастии экс-главного тренера команды Олега Романцева к алкоголю.

    – Ни для кого не секрет, что в те времена Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?

    — Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.

    — Вас это не раздражало?

    — А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.

    — Водка?

    — Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.

    — А футболисты «Спартака» выпивали?

    — Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча, – сказал Мукунку.

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