Жерар Мукунку: «Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым»
Бывший защитник «Спартака» конголезец Жерар Мукунку подтвердил информацию о пристрастии экс-главного тренера команды Олега Романцева к алкоголю.
– Ни для кого не секрет, что в те времена Романцев не был образцом трезвого образа жизни. От него часто пахло алкоголем?
— Постоянно! Романцев пил очень много. Он чаще был пьяным, чем трезвым.
— Вас это не раздражало?
— А разве должно было? У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой.
— Водка?
— Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал.
— А футболисты «Спартака» выпивали?
— Разумеется! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча, – сказал Мукунку.
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