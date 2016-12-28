«Лестер» сможет потратить на трансферы 30 млн фунтов в январе

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сможет потратить 30 миллионов фунтов в январское трансферное окно.

Это сумма будет выделена владельцами «лис» на новичков, чтобы команда сумела исправить текущую ситуацию.

Первым приобретением «Лестера» станет опорный полузащитник «Генка» Оньинье Ндиди (20 лет), о трансфере которого будет объявлено в начале следующего года. Сумма сделки оценивается в 14 млн фунтов.

Сообщается, что клуб также заинтересован в подписании нового центрального защитника, центрального хавбека и нападающего.

Отметим, что в январе на Кубок Африки отправятся такие игроки «Лестера», как Ислам Слимани, Рияд Марез и Даниэль Амарти.

Летом 2016-го «Лестер» потратил более 60 млн фунтов на трансферы, включая 28 млн за Слимани и 15 млн за Ахмеда Мусу из ЦСКА.