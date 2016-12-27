Новичок защитник Георгий Джикия рассказал о «багаже Аленичева» и интересе со стороны , а также ответил на вопрос о финансовых условиях контракта.

– Заметили где-нибудь «багаж» ?

– На базе не был, был на «Открытие-Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. «Багажа» Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

– Финансовые условия в «Спартаке» сильно отличаются от того, что было в ?

– А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в «Спартаке».

– Сколько чизбургеров вы можете купить на свою зарплату?

– Ха, с чизбургерами покончено.

— Недавно в интервью «Матч ТВ» вы говорили, что при прочих равных выберете «Локомотив». Нет опасений, что вам это припомнят?

– А «Локомотив» мне что-то предлагал? От «Локомотива» никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать.