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    Георгий Джикия: «Был на «Открытие Арене», «багажа» Аленичева не видел»

    Теги Спартак Локомотив Амкар Премьер-лига Россия трансферы Дмитрий Аленичев Георгий Джикия

    Новичок «Спартака» защитник Георгий Джикия рассказал о «багаже Аленичева» и интересе со стороны «Локомотива», а также ответил на вопрос о финансовых условиях контракта.

    – Заметили где-нибудь «багаж» Аленичева?

    – На базе не был, был на «Открытие-Арене». Подписал контракт, побывал в музее и поехал домой. «Багажа» Аленичева не видел, видел его трофеи – футболку и бутсы.

    – Финансовые условия в «Спартаке» сильно отличаются от того, что было в «Амкаре»?

    – А вы как думаете? Но когда подписывал контракт, о деньгах не думал. Пока спокойно в отпуске отдыхаю – далеко идущих планов на покупки не строил. Нужно больше думать о том, как заиграть в «Спартаке».

    – Сколько чизбургеров вы можете купить на свою зарплату?

    – Ха, с чизбургерами покончено.

    — Недавно в интервью «Матч ТВ» вы говорили, что при прочих равных выберете «Локомотив». Нет опасений, что вам это припомнят?

    – А «Локомотив» мне что-то предлагал? От «Локомотива» никакого предложения я так и не услышал. Поэтому не надо ничего припоминать.

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