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    Евгений Гинер: «Мы поможем Еременко выкарабкаться»

    Теги ЦСКА Евгений Гинер Роман Еременко Премьер-лига Россия

    Глава столичного ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о полузащитнике Романе Еременко.

    «Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком.

    Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус.

    Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде», — сказал Гинер.

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