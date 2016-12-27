Вадим Тюльпанов: «Не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма на строительство «Крестовского» изменятся»
Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о возможных изменениях суммы дополнительного контракта на доделку стадиона «Крестовский», которая составляет 952 миллиона рублей.
«Этой суммы должно хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма еще поменяются? Да, не можем исключать, все может быть», – цитирует Тюльпанов.
Напомним, ранее стало известно, что срок сдачи нового стадиона «Зенита» был перенесен на март 2017 года.
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