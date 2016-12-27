Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о возможных изменениях суммы дополнительного контракта на доделку стадиона , которая составляет 952 миллиона рублей.

«Этой суммы должно хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма еще поменяются? Да, не можем исключать, все может быть», – цитирует Тюльпанов.

Напомним, ранее стало известно, что срок сдачи нового стадиона был перенесен на март 2017 года.