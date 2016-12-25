Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб ведет переговоры с о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова.

– Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?

- Но вы готовы, в случае если «Зенит» даст определенную сумму, отпустить футболиста?

– Да.

- У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?

– Да, – сказал Шляхтин.