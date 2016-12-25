Дмитрий Шляхтин: «Готовы отпустить Цаллагова в «Зенит» за определенную сумму»
Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова.
– Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?
- Но вы готовы, в случае если «Зенит» даст определенную сумму, отпустить футболиста?
– Да.
- У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?
– Да, – сказал Шляхтин.
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