«Челси» впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате Англии

«Челси» разгромил «Борнмут» в матче 18-го тура чемпионата Англии (3:0).

Лондонский клуб впервые в истории выиграл 12 матчей подряд в чемпионате.

До этого «Челси» 11 раз подряд побеждали период с апреля по сентябрь 2009 года.

После 18 туров команда Антонио Конте занимает 1-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 46 очков. Ливерпуль, имеющий на одну игру в запасе, отстает от «Челси» на 9 очков.