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    Александр Тарханов: «Сказал Широкову: «Мы бы хотели тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет»

    Теги Роман Широков Премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Александр Тарханов любительский футбол

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что бывший капитан сборной России Роман Широков получил приглашение в екатеринбургский клуб.

    В настоящее время 35-летний футболист выступает в любительской лиге за «Атлантис», забив в 16 матчах 21 гол.

    – Вы уже общались с Романом? 

    – Да. Но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

    Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события, – сказал Тарханов.

    Последним клубом Широкова в РФПЛ был ЦСКА.

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