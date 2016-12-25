Главный тренер Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что бывший капитан сборной России Роман Широков получил приглашение в екатеринбургский клуб.

В настоящее время 35-летний футболист выступает в любительской лиге за «Атлантис», забив в 16 матчах 21 гол.

– Вы уже общались с Романом?

– Да. Но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события, – сказал Тарханов.

Последним клубом Широкова в РФПЛ был ЦСКА.