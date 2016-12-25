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    В китайской суперлиге могут ужесточить лимит на легионеров

    Теги Лига чемпионов Азии высшая лига Китай лимит на легионеров

    Федерация футбола Китая предложила ужесточить лимит на легионеров в национальном чемпионате.

    Проект предусматривает сокращение в китайской суперлиге числа неазиатских игроков в заявке на матч с 4 до 3, сообщает Goal.com.

    В настоящее время в высшем дивизионе действует лимит по формуле «4+1» – четыре легионера плюс один игрок азиатского происхождения, но не из Китая.

    Если нововведение будет принято, то формула изменится на «3+1». Именно такой лимит на легионеров действует в Лиге чемпионов Азии.

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