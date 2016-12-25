В китайской суперлиге могут ужесточить лимит на легионеров
Федерация футбола Китая предложила ужесточить лимит на легионеров в национальном чемпионате.
Проект предусматривает сокращение в китайской суперлиге числа неазиатских игроков в заявке на матч с 4 до 3, сообщает Goal.com.
В настоящее время в высшем дивизионе действует лимит по формуле «4+1» – четыре легионера плюс один игрок азиатского происхождения, но не из Китая.
Если нововведение будет принято, то формула изменится на «3+1». Именно такой лимит на легионеров действует в Лиге чемпионов Азии.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.