В китайской суперлиге могут ужесточить лимит на легионеров

Федерация футбола Китая предложила ужесточить лимит на легионеров в национальном чемпионате.

Проект предусматривает сокращение в китайской суперлиге числа неазиатских игроков в заявке на матч с 4 до 3, сообщает Goal.com.

В настоящее время в высшем дивизионе действует лимит по формуле «4+1» – четыре легионера плюс один игрок азиатского происхождения, но не из Китая.

Если нововведение будет принято, то формула изменится на «3+1». Именно такой лимит на легионеров действует в Лиге чемпионов Азии.