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    ФИФА обсуждает правило, по которому общаться с судьей сможет только капитан

    Теги Марко ван Бастен ФИФА судьи

    Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен рассказал, что в футболе может появиться новое правило, регламентирующее отношения игроков с арбитрами.

    ФИФА может перенять из регби правило, позволяющее только капитану общаться с судьей. При этом и судей просят разговаривать только с капитаном команды.

    «Сейчас есть много игроков, которые жалуются судье на протяжении матча.

    Уверен, поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем над тем, чтобы вернуть этот момент в правильное русло.

    Мы должны помогать судьям и пытаемся создать хороший продукт – динамичную, захватывающую и честную игру. В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны контролировать их.

    Можем извлечь что-то полезное из другого вида спорта, как другие могут что-то взять у нас, но нужно бороться с проблемой», – сказал ван Бастен.

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