«Саутгемптон» готов продать ван Дейка «Манчестер Сити» за 60 млн фунтов

заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Виргила ван .

Клуб из Манчестера готов предложить за 25-летнего голландца около 50 миллионов фунтов. Однако оценивает ван в 60 миллионов.

В мае клуб подписал новый шестилетний контракт с ван Дейком, который стал самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

«Саутгемптон» приобрел ван Дейка летом 2015 года у «Селтика» за 12 миллионов с учетом бонусов.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.