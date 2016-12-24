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    «Саутгемптон» готов продать ван Дейка «Манчестер Сити» за 60 млн фунтов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

    Клуб из Манчестера готов предложить за 25-летнего голландца около 50 миллионов фунтов. Однако «Саутгемптон» оценивает ван Дейка в 60 миллионов.

    В мае клуб подписал новый шестилетний контракт с ван Дейком, который стал самым высокооплачиваемым игроком «Саутгемптона» с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

    «Саутгемптон» приобрел ван Дейка летом 2015 года у «Селтика» за 12 миллионов с учетом бонусов.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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