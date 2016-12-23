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    ТАСС: Ньяссе может перейти в ЦСКА на правах аренды

    Теги ЦСКА Локомотив Эвертон Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Умар Ньяссе

    Руководство ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего «Эвертона» Умара Ньяссе до конца этого сезона, сообщает ТАСС.

    «ЦСКА интересуется Ньяссе. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа», — рассказал источник агентства.

    Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.

    Ранее Умар Ньяссе выступал в составе «Локомотива», после чего в феврале 2016 года перешел в «Эвертон» за 17,9 млн евро. В АПЛ в сезоне-2015/16 он провел за ливерпульский клуб семь матчей, в сезоне-2016/17 — ни одного.

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