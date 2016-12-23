ТАСС: Ньяссе может перейти в ЦСКА на правах аренды
Руководство ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего «Эвертона» Умара Ньяссе до конца этого сезона, сообщает ТАСС.
«ЦСКА интересуется Ньяссе. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа», — рассказал источник агентства.
Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.
Ранее Умар Ньяссе выступал в составе «Локомотива», после чего в феврале 2016 года перешел в «Эвертон» за 17,9 млн евро. В АПЛ в сезоне-2015/16 он провел за ливерпульский клуб семь матчей, в сезоне-2016/17 — ни одного.
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