Руководство ЦСКА рассматривает вариант с арендой нападающего Умара Ньяссе до конца этого сезона, сообщает ТАСС.

«ЦСКА интересуется Ньяссе. Клуб рассматривает вариант с арендой нападающего до конца сезона с опцией возможного последующего выкупа», — рассказал источник агентства.



Пресс-служба «Эвертона» отказалась комментировать информацию об интересе ЦСКА к сенегальскому форварду. Комментариев ЦСКА пока получить не удалось.

Ранее Умар Ньяссе выступал в составе , после чего в феврале 2016 года перешел в «Эвертон» за 17,9 млн евро. В АПЛ в сезоне-2015/16 он провел за ливерпульский клуб семь матчей, в сезоне-2016/17 — ни одного.