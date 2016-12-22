«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в полтора раза больше, чем «Зенит»
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев мог перейти в «Краснодар».
Как сообщается, кубанский клуб предлагал футболисту зарплату в полтора раза больше, чем «Зенит».
Вратарь выбрал вариант с переходом в петербургскую команду. Ожидается, что «Зенит» официально объявит о трансфере в пятницу.
В нынешнем сезоне вратарь провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На счету кипера 6 сухих матчей в чемпионате.
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