«Краснодар» предлагал Луневу зарплату в полтора раза больше, чем «Зенит»

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев мог перейти в .

Как сообщается, кубанский клуб предлагал футболисту зарплату в полтора раза больше, чем .

Вратарь выбрал вариант с переходом в петербургскую команду. Ожидается, что «Зенит» официально объявит о трансфере в пятницу.

В нынешнем сезоне вратарь провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На счету кипера 6 сухих матчей в чемпионате.