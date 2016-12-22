«Матч ТВ»: «Зенит» заплатит «Уфе» за Лунева 3,5 млн евро
Вратарь «Уфы» Андрей Лунев продолжит карьеру в «Зените».
Как сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, сумма трансфера 25-летнего голкипера составила три с половиной миллиона евро.
Личные условия контракта Лунева на 4,5 года согласованы. Футболист успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне Лунев провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На его счету 6 сухих матчей в чемпионате. Подробную статистику вратаря смотрите здесь.
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