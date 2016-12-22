Вратарь «Уфы» продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» , сумма трансфера 25-летнего голкипера составила три с половиной миллиона евро.

Личные условия контракта Лунева на 4,5 года согласованы. Футболист успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Лунев провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На его счету 6 сухих матчей в чемпионате. Подробную статистику вратаря смотрите здесь.

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