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    «Матч ТВ»: «Зенит» заплатит «Уфе» за Лунева 3,5 млн евро

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы Уфа Андрей Лунев Нобель Арустамян

    Вратарь «Уфы» Андрей Лунев продолжит карьеру в «Зените».

    Как сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, сумма трансфера 25-летнего голкипера составила три с половиной миллиона евро.

    Личные условия контракта Лунева на 4,5 года согласованы. Футболист успешно прошел медобследование в Санкт-Петербурге.

    В нынешнем сезоне Лунев провел 10 игр в премьер-лиге, пропустив 7 голов. На его счету 6 сухих матчей в чемпионате. Подробную статистику вратаря смотрите здесь.

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