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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию редактора немецкоязычных приложений

    Теги Бавария Шальке-04 Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Майнц-05 бундеслига Германия Sports.ru Хоффенхайм 1899 Фрайбург Кельн РБ Лейпциг Tribuna.com мобильные приложения

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших мобильных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.

    Если вы владеете немецким, любите футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Высокий уровень владения немецким языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех читателей, для которых он является родным).

    – Наполнение клубных приложений немецкоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

    – Понимание европейского футбола и интерес к нему.

    – Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.

    – Готовность выполнить тестовое задание.

    Для вас:

    – Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    Свое резюме на немецком языке присылайте на manov@tribuna.com с темой «Редактор немецких приложений Tribuna Digital».

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