Tribuna Digital открывает вакансию редактора немецкоязычных приложений
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших мобильных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.
Если вы владеете немецким, любите футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру – присоединяйтесь!
От вас:
– Высокий уровень владения немецким языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех читателей, для которых он является родным).
– Наполнение клубных приложений немецкоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).
– Понимание европейского футбола и интерес к нему.
– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.
– Готовность выполнить тестовое задание.
Для вас:
– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
Свое резюме на немецком языке присылайте на manov@tribuna.com с темой «Редактор немецких приложений Tribuna Digital».
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