Tribuna Digital открывает вакансию редактора немецкоязычных приложений

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших мобильных приложений на английском, испанском, итальянском, французском и немецком языках исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.

Если вы владеете немецким, любите футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру – присоединяйтесь!

От вас:

– Высокий уровень владения немецким языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех читателей, для которых он является родным).

– Наполнение клубных приложений немецкоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

– Понимание европейского футбола и интерес к нему.

– Хороший быстрый компьютер и неограниченный доступ к интернету.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Свое резюме на немецком языке присылайте на manov@tribuna.com с темой «Редактор немецких приложений Tribuna Digital».